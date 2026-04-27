Lazio, Basic: "Ancora più uniti dopo la vittoria in Coppa Italia"

Toma Basic, centrocampista della Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così nel pre-gara del match con l'Udinese: "Siamo ancora più uniti dopo la vittoria in Coppa, sarà fondamentale questo per affrontare le prossime gare. Contro l'Udinese è una partita impegnativa, sarà importante prestare attenzione per arrivare ai punti. Motta? È stata una bella emozione per lui, si è allenato bene, ha i piedi per terra e può crescere ancora tanto".