Lazio, Basic al 45': "Importante continuare con questi principi di gioco"
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Durante l'intervallo del match contro il Napoli, ecco le dichiarazioni di Toma Basic ai microfoni di DAZN: "Siamo molto forti, compatti e uniti. Era importante portare questi principi dall'inizio e dobbiamo sfruttare al meglio gli spazi che si verranno a creare. Vorremmo portare tre punti a Roma".
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