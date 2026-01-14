Empoli, sirene per Curto e Guarino. Il secondo è finito nel mirino del Bologna

L’Empoli potrebbe salutare due difensori centrali nel corso del mercato invernale. Il primo è l’esperto Marco Curto, classe ‘99 che finora è sceso in campo solo in dieci occasioni con la maglia azzurra e che è finito nel mirino dello Spezia. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore che potrebbe chiedere di essere ceduto per andare a giocare con maggiore continuità altrove.

Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che anche per Gabriele Guarino sono arrivate sirene di mercato e questa volta dalla Serie A. Il classe 2004 infatti piace molto al Bologna, che deve rinforzare la difesa visto l’infortunio di Lucumì (3-4 settimane out) e la possibile cessione di Casale, con la società emiliana che sta osservando il giocatore da diverso tempo tanto da aver mandato un suo osservatore al Castellani per la sfida contro il Frosinone.

L’Empoli non sembra voler trattare la cessione di Guarino a gennaio, ma in questo caso dipenderà dall’eventuale offerta che arriverà sul tavolo da parte dei rossoblù con il discorso che potrebbe comunque essere ripreso nella prossima estate.