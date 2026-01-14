Siparietto Panucci-Gasperini sul mercato della Roma: "Magari hai notizie migliori delle mie..."

Nel post partita della Coppa Italia, sulle frequenze di Sport Mediaset, Gian Piero Gasperini è stato protagonista di un simpatico siparietto con Christian Panucci, ex difensore giallorosso che ha fatto riferimento a una strada diversa per la Roma di oggi, con tanti giocatori di qualità, e non di intensità, in arrivo dal mercato.

“Questi giocatori di qualità che arrivano, non so quali siano”, ha detto Gasperini con il sorriso. “Magari hai notizie migliori delle mie… Dall’inizio dell’anno è una squadra competitiva, con un grande spirito e delle buone qualità. È evidente che Bailey, che ha dimostrato di essere guarito, ha giocato fuori ruolo e lo ringrazio".