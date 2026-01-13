Venezia, che ressa per l'attaccante Fila: anche il Grasshoppers chiede informazioni

Continuano ad aumentare le pretendenti per l’attaccante Daniel Fila in uscita dal Venezia dopo 28 presenze e quattro reti fra la seconda parte della scorsa stagione in Serie A e la prima metà del campionato di Serie B in questa.

Il classe 2002 in queste settimane è finito nel mirino del Pescara, come possibile pedina di scambio per arrivare al centrocampista Matteo Dagasso, dell’Empoli, della Carrarese e della Virtus Entella (che però oggi ha annunciato l’arrivo di Cuppone in quel ruolo) oltre che di Bochum in Germania e di un club polacco.

L’ultima pista, come riporta Trivenetogoal.it, porta invece in Svizzera con il Grasshoppers che avrebbe chiesto informazioni per il centravanti ceco. Il club, assieme al diretto interessato, valuterà ora le varie offerte e cercherà la soluzione che garantirà un maggiore minutaggio a Fila. Il trasferimento sarà comunque in prestito poiché i lagunari non vogliono perdere il controllo del cartellino di un calciatore arrivato un anno fa.