Lazio, Basic sulle sue condizioni dopo gli accertamenti: "Bene ma non benissimo"
Non solo Kenneth Taylor. A Villa Mafalda questa mattina si è visto anche Toma Basic, centrocampista della Lazio che si è infortunato nel corso della sfida giocata all'Olimpico contro la Lazio mercoledì sera.
Il giocatore si era fermato per un problema muscolare alla coscia e questa mattina ha svolto gli accertamenti strumentali del caso. Interpellato dai cronisti all'uscita dalla clinica, il giocatore si è espresso con una battuta rispondendo alla domanda su come si sentisse: "Bene ma non benissimo", la risposta di Basic.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
