Atalanta, ecco Raspadori: "La Nazionale decisiva". Il colpo non cambia il futuro di Lookman

Giacomo Raspadori, dopo aver snobbato - e fatto irritare - sia Roma che Lazio, ha scelto l’Atalanta. Nelle prossime ore il centravanti italiano, che rientrerà in Italia nell’ambito di un’operazione da circa 25 milioni di euro, sosterrà le visite mediche di rito, prima del passaggio alla Dea, con cui firmerà un contratto fino al 2030. Conclusa anzitempo, dopo pochi mesi, l’avventura all’Atlético Madrid di Simeone.

Le prime parole. “Sono molto felice di essere tornato in Italia, sono carico e motivatissimo, non vedo l'ora di conoscere lo stadio - ha detto Raspadori, atterrato all’aeroporto di Bologna -. La Nazionale è stata una motivazione ulteriore della scelta, avere una opportunità del genere in un club così importante è una grandissima occasione”.

Lookman resta, altri partono. Il settore offensivo della squadra di Raffaele Palladino diventa così affollato, e qualcuno potrebbe salutare. Non Ademola Lookman: la presenza del Galatasaray in Italia non dovrebbe cambiare le idee dei bergamaschi sull’attaccante nigeriano, che è considerato non in partenza fino a fine stagione. Più probabili le cessioni di Daniel Maldini - ci sono Juventus, Lazio e Fiorentina - e Lazar Samardzic, mentre i turchi sarebbero interessati anche al centrocampista brasiliano Ederson, la cui cessione è altrettanto difficile.