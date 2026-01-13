Ricorso Pro Vercelli, i precedenti stagionali non sorridono al club piemontese

Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo di Serie C ha deciso di non omologare il risultato di AlbinoLeffe-Pro Vercelli a causa del ricorso del club piemontese in merito a un presunto errore tecnico commesso dall'arbitro dell'incontro in occasione dell'espulsione di Akpa Akpro. Come riferisce Tuttoc.com i precedenti non sembrano sorridere alle Bianche Casacche con due partite in particolare che hanno visto un episodio similare:

"Casertana-Latina e Cavese-Sorrento non sono gare che piaceranno alla Pro Vercelli. Il ricorso dei piemontesi contro la vittoria dell'Albinoleffe per un possibile errore tecnico, infatti, potrebbe scontrarsi con quanto avvenuto nelle due gare del Girone C.

Nelle due sfide, infatti, Casertana e Sorrento hanno richiesto tramite la card l'intervento dell'FVS per un possibile rosso diretto. I due arbitri hanno preferito estrarre un secondo cartellino giallo nei confronti dei due giocatori già ammoniti (rispettivamente De Ciancio del Latina e Diarrassouba della Cavese), arrivando così all'espulsione dei due per somma di ammonizioni.

Un caso praticamente identico a quello di Albinoleffe-Pro Vercelli, con il direttore di gara, chiamato al monitor dai lombardi per il possibile rosso diretto di Akpa Akpro, che ha scelto di ammonire per la seconda volta il giocatore, spedendolo sotto la doccia per somma di ammonizioni. Non a caso la card non è stata restituita ai blucelesti, dal momento che la chiamata è stata ritenuta non corretta da parte dell'arbitro. Se fosse stata ritenuta corretta, vi sarebbe stata la restituzione della stessa.

Se la Pro Vercelli riuscirà ad avere ragione, insomma, Latina e Cavese dovranno mangiarsi le mani. Ma, al momento, i precedenti non danno ragione ai piemontesi".