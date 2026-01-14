TMW Retroscena Dovbyk: prima dell'infortunio, proposta del Fenerbahce. I dettagli

L'infortunio contro il Lecce è un punto di svolta, in negativo, nella stagione di Artem Dovbyk. Perché la Roma stava cercando una destinazione ad hoc per l'ucraino, perché lui era tornato al gol, perché tutti i protagonisti in causa erano in fermento in cerca di una soluzione. L'ucraino per convincere Gian Piero Gasperini, Frederic Massara per convincere una contendente ad acquistarlo. Invece il ko della sfida contro il Lecce per un problema alla coscia sinistra, complica i piani della Roma.

Lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Le ultime dalla Capitale parlano addirittura di due mesi di stop che, a metà gennaio, significa averlo al top non prima di metà marzo (o inizio aprile). Invendibile, incomprabile, a meno di volerlo prendere a lungo corso. Ma chi? Per adesso non erano arrivate offerte concrete, figuriamoci con un ko così pesante. E questo non va certo a intaccare lo status di Dovbyk, che semplicemente a Roma e con la Roma non si è inserito ma che ha doti e qualità che certamente meritano un'altra occasione importante.

Ci aveva pensato concretamente il Fenerbahce. I turchi ci hanno provato, hanno contattato sia la Roma che l'entourage del calciatore nelle scorse settimane. L'ucraino per primo, però, ha declinato la proposta, aspettando una chiamata da un grande campionato. Il tutto prima dell'infortunio che ha cambiato lo scenario.