Empoli, problemi al ginocchio per Pellegri. Il giocatore è volato a Barcellona per dei consulti

In casa Empoli si valutano con grande attenzioni le condizioni del ginocchio dell'attaccante Pietro Pellegri che ha saltato la sfida contro il Cesena a causa di un problema accusato nell'allenamento alla viglia della trasferta in Romagna. Un problema, riporta Empolichannel.it, al ginocchio destro e non a quello sinistro infortunato nel dicembre del 2024 nella sfida contro l'Hellas Verona in Serie A.

Il classe 2001, assieme allo staff medico dell'Empoli, ha deciso di optare per delle verifiche approfondite ed è volato a Barcellona per sottoporsi a controlli specialistici: dagli esami effettuati è emersa una distorsione significativa al ginocchio destro. Nei prossimi giorni l'attaccante si sottoporrà a nuovi accertamenti per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, ma di certo sarà ancora assente per la sfida di sabato contro il SudTirol.

Dall'esito di questi esami potrebbe cambiare anche il mercato del club toscano. In caso di un lungo stop per Pellegri infatti la società potrebbe intervenire per rinforzare il reparto offensivo per colmare il vuoto lasciato da un calciatore che ha messo a segno tre reti in 12 presenze quest'anno.