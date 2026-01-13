Coubis: "In estate tante voci, ma rimasi alla Samp. E le cose sono andate come sono andate"

Il difensore Andrei Coubis, fresco d’addio alla Sampdoria dove non è mai stato utilizzato sia dal Massimo Donati sia da Angelo Gregucci, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione al Cluj ha parlato delle tante voci che lo hanno riguardato: “Si è scritto molto sulla Dinamo e sulla Craiova, ma in realtà si trattava solo del Cluj. - ha spiegato il classe 2003 come riporta Sampdorianews.net - C'erano diverse squadre in estate, e poi ho dovuto fare una scelta. Ho deciso di rimanere in Italia, in Serie B, dove le cose sono andate come sono andate".

Il difensore ha poi parlato del futuro sognando la chiamata da parte della Romania: "Aspetto la convocazione di Lucescu. Sono disponibile al cento per cento per giocare in nazionale. Ho fatto quello che ho fatto per avere un doppio passaporto in modo da poter essere convocato sia dall'Italia che dalla Romania. Non ho chiuso le porte a nessuno”.

Coubis ha infatti anche il passaporto italiano, ma ha sempre rappresentato a livello giovanile la Romania con 12 presenze nelle varie rappresentative dall'Under 19 all'Under 21.