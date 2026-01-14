14 gennaio 2007, il Real Madrid vince con il Saragozza. Capello mostra il medio ai suoi tifosi

Il 14 gennaio del 2006 inizia una delle rimonte più improbabili del calcio spagnolo. Perché il Real Madrid di Fabio Capello è reduce da due sconfitte, entrambe roboanti. Zero a tre al Bernabeu contro il Recreativo Huelva, due a zero al Riazor di La Coruna. La stampa critica la squadra e il tecnico italiano, arrivato dopo lo scandalo di Calciopoli del 2006, è sotto pressione. Tutti lo invitano ad andarsene, anche re Juan Carlos, tifosissimo dei Blancos. E invece, incredibilmente, a fine stagione arriverà la trentesima Liga da mettere in bacheca, arrivando sì a pari punti con il Barcellona - che era anche a più sei nel corso della stagione - ma con gli scontri diretti a favore.

Appunto, il 14 gennaio c'è Real Madrid Saragozza. Il rischio è che, con un pari o una sconfitta, il Real Madrid decida di esonerare il tecnico. Perché ha deciso di lasciare fuori un David Beckham che ha già annunciato l'addio in direzione Stati Uniti a fine stagione, per giocare con i Los Angeles Galaxy, attirando le ire della dirigenza. Tribuna per Beckham, fuori anche Ronaldo e Cassano, in campo un Higuain al debutto. È Van Nistelrooy, alla fine del primo tempo, a firmare il definitivo uno a zero.

Alla fine succede il peggio: Capello esce mostrando il dito medio all'aficion Blanca. Un'immagine che non va giù a nessuno e che porterà comunque all'addio del tecnico a fine stagione.