Chi è il primo 2009 a segnare in Europa: Antonio Arena, un calabrese nato a Sydney

Nato il 10 febbraio 2009 a Sydney, in Australia, Antonio Arena è l'unica nota positiva di una serata maledetta per la Roma di Gian Piero Gasperini. A soli 16 anni, il suo esordio tra i pro è coinciso con il primo gol con la maglia della Roma, il primo 2009 a marcare nel massimo livello in Europa (campionati Top5), anche se oggi si giocava in Coppa Italia. Alto circa 1,88 m, si distingue per un fisico imponente, ottimo gioco aereo, rapidità negli spazi stretti, tecnica raffinata e un innato senso del gol, caratteristiche che lo rendono un centravanti moderno e completo. Idoli dichiarati sono Ronaldo il Fenomeno e Lewandowski.

Le sue origini sono profondamente italiane, più precisamente calabresi: i nonni paterni provengono da Reggio Calabria e i genitori (papà Antonino e mamma Melissa) sono originari della stessa zona. Nonostante sia nato e cresciuto nei sobborghi di Sydney, dove ha iniziato a giocare a pallone a 5 anni nell'Ucchino Football e poi nei Western Sydney Wanderers, il legame con l'Italia è sempre stato molto forte. Questo gli ha permesso di ottenere il doppio passaporto italo-australiano, scelta fondamentale per il suo percorso calcistico.

A soli 14 anni Antonio ha preso una decisione coraggiosa: lasciare famiglia, amici e la vita australiana per inseguire il sogno in Italia. Arrivato nel 2023 al Pescara, ha bruciato le tappe diventando a 16 anni e 25 giorni il primo classe 2009 a esordire e segnare tra i professionisti in Italia (gol al debutto in Serie C). Dopo un'annata da record, nell'estate 2025 è stato acquistato dalla Roma per circa 1 milione di euro, dove continua a stupire sia nella Primavera fino a stasera, la serata dei sogni per ogni calciatore.