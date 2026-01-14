Roma, Gasperini: "Arena non ha paura di niente, chissà. Svilar? Non crocifiggerei nessuno"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro il Torino, senza però colpevolizzare Svilar per gli errori di stasera: "C'è del rammarico per i gol presi, ma succede. Potevano essere evitabili, ma la gara è stata combattuta: non butterei la croce a nessuno. Arena, il gol è un bel segnale: sarà qualcosa che ti rimane. Magari è un predestinato, chi lo sa: è forte fisicamente, non ha paura di niente e ha grande resistenza. Non so se farà sempre il centravanti, ma deve crescere: per l'età che ha è precoce".

Pochi cinque minuti di recupero? Troppe perdite di tempo?

"Sì, ma riguarda tutte le partite, specialmente nella fase finale delle gare. Le perdite di tempo non piacciono a nessuno, ma sono adottate in tante gare".

Il suo umore?

"Questi ragazzi sono straordinario. Mi dispiace per loro, io sono molto soddisfatto: abbiamo giocato con Bailey in avanti e lo ha fatto con uno spirito mai visto. Si tratta di un giocatore recuperato, ha dato una bella dimostrazione dopo mesi e dopo tanti infortuni. Adesso, c'è il campionato. Mi dispiace solo per il gruppo e per i tifosi, ma è tosta giocare tutte le competizioni: bisogna accettarlo. Non sono deluso".