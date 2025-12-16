Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giudice sportivo: multe per sette società, due giornate di squalifica per il laziale Basic

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 17:23Serie A
Andrea Piras

Il Giudice sportivo ha diramato l'elenco dei giocatori fermati per il prossimo turno. Come si legge nella nota, è stato squalificato per due turni il centrocampista della Lazio Toma Basic per "aver con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria" più un'ammenda di 10mila euro. Per quanto riguarda i giocatori espulsi, un turno a testa per Heggem e Zaccagni. Al giocatore del Bologna viene contestato un "intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete" mentre al capitano della Lazio un intervento grave di gioco.

Le squalifiche
Questi i giocatori squalificati per una giornata e non espulsi nei rispettivi match: Belghali (Hellas Verona), Frese (Hellas Verona), Gasper (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo).

Le ammende per le società
Per quanto riguarda le società invece 12mila euro di multa al Genoa in seguito all'accensione dei fumogeni nel secondo tempo della gara contro l'Inter che hanno indotto il direttore di gara a sospendere per un minuto e mezzo la partita. 7mila euro di ammenda invece al Lecce per il lancio da parte dei suoi tifosi di "numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco", 5mila all’Udinese, 4mila al Bologna e 2mila a testa per Fiorentina, Hellas Verona e Napoli.

