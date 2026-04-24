Tutti pazzi per Edoardo Motta. Sentite Zoff: "Mi ha ricordato Toldo con l'Olanda a Euro 2000"

Tutti pazzi per Edoardo Motta. Dopo la strepitosa prestazione fatta dal giovane portiere della Lazio nella semifinale contro l'Atalanta, l'estremo difensore è balzato agli onori della cronaca e per lui ha espresso eligi anche una leggenda come Dino Zoff. Queste le parole del campione del mondo a La Gazzetta dello Sport: "È giusto mantenere i piedi per terra ma quando uno fa quello che ha fatto vuol dire che le qualità ci sono. Può andare molto lontano".

Zoff si è detto impressionato da come Motta abbia affrontato con serenità la sequenza finale dei rigori, tanto da scomodare un paragone illustre: "Per certi aspetti mi ha ricordato Toldo in semifinale con l'Olanda a Euro 2000, anche perché pure fisicamente me lo ricorda. Gli consiglio di continuare così e di non montarsi la testa: la base c'è, tra i pali sta facendo cose notevoli".

In conclusione, Zoff ha espresso anche il suo personale pronostico sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter: "La squadra nerazzurra è sicuramente più forte e in quanto tale favorita. Ma la Lazio non parte affatto battuta. Nel calcio è sempre tutto possibile, specie in una gara secca che assegna un trofeo".