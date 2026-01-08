Lazio contro gli arbitri, Pellegrini discute con Sozza nel tunnel: "Non era rigore quello?"

Sono emerse tantissime polemiche dalla partita di ieri sera tra Lazio e Fiorentina, con il club biancoceleste che prosegue nella sua linea comunicativa di forte critica di fronte all'operato degli arbitri nei propri confronti.

C'è in particolare un momento avvenuto durante l'intervallo di Lazio-Fiorentina, pizzicato dalle telecamere e dai microfoni di DAZN, che spiega bene tutto questo. Nel tunnel, appena prima di rientrare in campo per il secondo tempo, si è assistito infatti a uno scambio di opinioni tra Luca Pellegrini, terzino sinistro della Lazio, e l'arbitro del match, Simone Sozza.

Al centro della discussione il potenziale rigore del primo tempo per trattenuta di Pongracic ai danni di Mario Gila, non fischiato da Sozza, con decisione non corretta neppure dopo il check del VAR. Il dialogo vede inizialmente Gila spiegare all'arbitro le proprie ragioni in merito: "È chiarissimo", dice il difensore spagnolo. Quindi subentra Pellegrini, che in romanesco fa un invito agli arbitri: "Fermateve (fermatevi, ndr)". Pronta la risposta di Sozza: "Fermatevi voi…". E quindi Pellegrini replica di nuovo: "Imbarazzante". Al che il direttore di gara procede con un invito: "Non esagerate…" e Pellegrini ribatte in conclusione con una domanda, retorica dal suo punto di vista: "Ah non era rigore quello?".