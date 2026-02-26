Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (2-4 dts): il tabellino della gara

Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (2-4 dts): il tabellino della garaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
ieri alle 22:55Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini (1’ st De Gea); Fortini (1’ st Harrison), Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fabbian, Mandragora (17’ st Fagioli), Ndour; Dodo, Piccoli (44’ st Kean), Fazzini (17’ st Solomon, 9’ ts Gudmundsson). A disp.: Leonardelli, Ranieri, Kouadio, Balbo, Bonanno, Parisi. All.: Vanoli

Jagiellonia (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek (21’ st Bazdar), Pelmard, Bernardo Vital, Wdowik; Pozo (27’ ts Kobayashi), Romanczuk, Mazurek (16’ ts Rallis); Jozwiak (36’ Drachal, 45’ st Flach), Pululu, Imaz. A disp.: Damasiewicz, Sylla, Kozlowski. All.: Siemieniec

Arbitro: Jovanovic S. (Srb)

Marcatori: 23’, 45’+3’, 49’ Mazurek (J), 107’ Fagioli (F), 114’ Fabbian (F), 118’ Imaz (J)

Ammoniti: Comuzzo (F), Jozwiak (J), Bazdar (J), Pongracic (F), Pozo (J), Dodo (F), Romanczuk (J), Vital (J)

Espulsi: Vital (J)

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DI TMWASCOLTA TMW RADIO
Articoli correlati
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della... Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande... Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
Fiorentina, Vanoli: "È successo quello che non volevo, persi giocatori per infortunio"... Fiorentina, Vanoli: "È successo quello che non volevo, persi giocatori per infortunio"
Altre notizie Altre Notizie
Bologna-Brann 1-0: il tabellino della gara Bologna-Brann 1-0: il tabellino della gara
Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (2-4 dts): il tabellino della gara Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (2-4 dts): il tabellino della gara
"Uniti per il calcio", il progetto dell'AIC parte a marzo dal Ruanda "Uniti per il calcio", il progetto dell'AIC parte a marzo dal Ruanda
Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti TMW RadioJuve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..." TMW RadioBrambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Bruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"... TMW RadioBruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"
Bezzi: "Inter, lo Scudetto non cancellerebbe la figura in Champions League" TMW RadioBezzi: "Inter, lo Scudetto non cancellerebbe la figura in Champions League"
Galia: "Juve, persa a Istanbul la qualificazione. Spalletti deve rimanere" TMW RadioGalia: "Juve, persa a Istanbul la qualificazione. Spalletti deve rimanere"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
2 Fiorentina, Vanoli: "È successo quello che non volevo, persi giocatori per infortunio"
3 27 febbraio 1996, Vieri raddoppia e spedisce l'Atalanta in finale di Coppa Italia
4 Collovati: "Con tutto il rispetto, l'Inter non può uscire con il Bodo. Ha 10 punti sul Milan..."
5 Joao Mario: "Giocare a sinistra non è così differente. Friburgo o Roma? Non ho preferenze"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Immagine top news n.1 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, l'Italia si avvicina a Germania e Spagna
Immagine top news n.2 Bologna-Brann 1-0, le pagelle: Joao Mario glaciale, Skorupski è tornato. Rowe salta tutti
Immagine top news n.3 Il Brann non è il Bodo, al Bologna basta Joao Mario per gli ottavi: al Dall'Ara finisce 1-0
Immagine top news n.4 Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s, le pagelle: si salva solo Fagioli, fioccano i 4 nei viola
Immagine top news n.5 Figuraccia Fiorentina, prende 4 gol dallo Jagiellonia ma va comunque agli ottavi di Conference
Immagine top news n.6 Ausilio: "Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per l'Arsenal"
Immagine top news n.7 Juventus, Comolli: "Kelly non era mai da rosso. Mi farà male per molti, molti anni"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Immagine news Serie A n.2 Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
Immagine news Serie A n.3 Brann, Alexandersson: "Deluso per l'espulsione. Il VAR non avrebbe corretto il giallo"
Immagine news Serie A n.4 Cassano: "L'Inter ha già vinto lo scudetto. Impossibile ripetere i disastri di Inzaghi"
Immagine news Serie A n.5 Joao Mario: "Giocare a sinistra non è così differente. Friburgo o Roma? Non ho preferenze"
Immagine news Serie A n.6 Collovati: "Con tutto il rispetto, l'Inter non può uscire con il Bodo. Ha 10 punti sul Milan..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Cassandro: "Sorpreso da Aquilani, non si accontenta e ci sprona a migliorare"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Segre: "Promozione in Serie A? Siamo concentrati solo sul Pescara"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 L'orgoglio chiavarese. La Virtus Entella premia con una maglia Gianna Capaldi Pratesi
Immagine news Serie B n.5 Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti: respinto il ricorso
Immagine news Serie C n.2 Il Forlì blinda il giovane Martelli: il portiere ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Serie C n.4 Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…