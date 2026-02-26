Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (2-4 dts): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-3-3): Lezzerini (1’ st De Gea); Fortini (1’ st Harrison), Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fabbian, Mandragora (17’ st Fagioli), Ndour; Dodo, Piccoli (44’ st Kean), Fazzini (17’ st Solomon, 9’ ts Gudmundsson). A disp.: Leonardelli, Ranieri, Kouadio, Balbo, Bonanno, Parisi. All.: Vanoli
Jagiellonia (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek (21’ st Bazdar), Pelmard, Bernardo Vital, Wdowik; Pozo (27’ ts Kobayashi), Romanczuk, Mazurek (16’ ts Rallis); Jozwiak (36’ Drachal, 45’ st Flach), Pululu, Imaz. A disp.: Damasiewicz, Sylla, Kozlowski. All.: Siemieniec
Arbitro: Jovanovic S. (Srb)
Marcatori: 23’, 45’+3’, 49’ Mazurek (J), 107’ Fagioli (F), 114’ Fabbian (F), 118’ Imaz (J)
Ammoniti: Comuzzo (F), Jozwiak (J), Bazdar (J), Pongracic (F), Pozo (J), Dodo (F), Romanczuk (J), Vital (J)
Espulsi: Vital (J)
