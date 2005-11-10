La Lazio crea e rischia, ma all'intervallo è 0-0: il Parma per ora regge all'Olimpico

Finisce 0-0 il primo tempo della sfida tra Lazio e Parma all'Olimpico. La prima occasione della partita un po' a sorpresa è per gli ospiti, che sfruttano al meglio le qualità di Romero, il quale aggira Provstgaard, resiste a Belahyane e si presenta a tu per tu con Mandas, che è ancora una volta super e salva il risultato. All'8', dopo un contatto dubbio in area di rigore dei ducali tra Troilo e Frattesi, serve una straordinaria parata del solito Mandas sul colpo di testa di Touré. Al 16' Frattesi prova a mandare un messaggio ai suoi, colpendo di testa un pallone su cross di Zaccagni che però termina alto. Il match è decisamente divertente e i biancocelesti piano, piano guadagnano campo, collezionando punizioni e occasioni, la più meritevole di menzione è quella che capita sulla testa di Provstgaard, anticipato per un soffio da Valeri.

La Lazio cresce

Quando i giocatori di qualità salgono in cattedra, la differenza viene fuori. Al 24' Zaccagni salta secco il diretto avversario e mette un cross morbido sul secondo palo, Isaksen svetta, ma la traversa gli nega la gioia del gol e Noslin sulla ribattuta non riesce a ribadire in rete. Il Parma comunque in ripartenza spaventa ancora Mandas, obbligato a respingere una conclusione dalla distanza di Romero. L'argentino è ispiratissimo e suggerisce pure per Delprato, che però non è un attaccante e lo fa vedere, calciando in fretta e furia a lato. La Lazio troverebbe anche l'1-0, ma Isaksen è in posizione irregolare al momento dell'assist di Noslin e così all'intervallo è parità.

Clicca qui per seguire il live di TMW di Lazio-Parma.