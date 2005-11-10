Genoa-Venezia, i convocati di De Rossi: recupera Colombo
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
24.10.2026 21:52Serie A
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Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Venezia. Torna Colombo, gli indisponibili sono Ehizibue, Sow, Havel, Nuredini e Venturino.
Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz
Difensori: Drameh, Klisys, Marcandalli, Mitaj, Ostigard, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Meichtry, Messias, Traore, Wiafe
Attaccanti: Colombo, El Shaarawy, Osmajic, Robinho Jr, Vitinha
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