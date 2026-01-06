Bologna, manovre a centrocampo: offerto Dele-Bashiru, piacciono Miretti e Fazzini

La Lazio continua a lavorare per avanzare nella trattativa che porta a Giovanni Fabbian. Il Bologna, però, resta fermo sulla propria posizione: l’operazione dovrà essere impostata esclusivamente su basi economiche. Per provare a sbloccare la situazione, scrive La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha comunque aperto a una soluzione alternativa, inserendo nella discussione il profilo di Fisayo Dele-Bashiru, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria.

Un’eventuale partenza di Fabbian spingerebbe Vincenzo Italiano a chiedere un rinforzo con caratteristiche precise: un giocatore duttile, capace di agire sia da interno di centrocampo sia alle spalle della punta, così da adattarsi al 4-2-3-1 che l’allenatore rossoblù intende portare avanti senza rallentamenti. In questo senso resta vivo l’interesse per Fabio Miretti, anche se la Juventus, qualora coinvolta, difficilmente accetterebbe di perdere il controllo del cartellino. Sul tavolo è stato proposto anche il nome di Jacopo Fazzini, valutato come possibile alternativa.

Parallelamente, la Lazio monitora anche il reparto difensivo, ma prima di qualsiasi nuovo ingresso, però, il club dovrà sfoltire la rosa: l’uscita di Casale è infatti ritenuta una condizione necessaria per procedere con ulteriori operazioni in entrata.