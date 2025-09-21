Lazio, Fabiani: "Castellanos fuori per scelta tecnica, Pedro fa sempre la differenza"

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal derby con la Roma: "A parte la partita con il Como tutte le altre abbiamo fatto ottime prestazione, oggi è una partita dal sapore speciale. Basta vedere lo spettacolo sugli spalti, per noi è una partita che vale tanto. Ci teniamo tantissimo a fare risultato e ci mancherebbe che fosse qui. Non conta tanto chi gioca, è una partita che va giocata contro tutti".

Le scelte su Castellanos e Pedro?

"Taty fuori credo sia una scelta tecnica del mister, Pedro è un campione che fa sempre la differenza quando va in campo. Il mister l'ha vista in questa maniera, valutando l'affidabilità di chi va in campo".