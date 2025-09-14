Lazio, Fabiani: "Se Sarri vorrà a gennaio faremo mercato, possiamo fare entrate e uscite"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, prima del match contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: "Dele-Bashiru? Lo stiamo aspettando. Lo scorso anno ha fatto intravedere ottime cose. Certo, 16 ore di viaggio oggi non aiutano, ma se il mister gli ha dato fiducia è perché evidentemente ha valutato tutte le condizioni".

Sapete già se a gennaio potrete tornare a fare mercato?

"Il mercato non dorme mai. Noi a gennaio faremo delle valutazioni circa il nostro gruppo e laddove Sarri dovesse dare delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze della squadra. Si possono fare delle uscite e fare delle entrate, questo è fuori discussione".

Su Guendouzi.

"Anche quando sta a casa sua è un leader, figuriamoci in campo e nello spogliatoio. Uno che non vuole perdere neanche al campetto coi suoi figli. Dobbiamo solo apprezzare le doti di questo ragazzo".