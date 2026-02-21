Lazio, finalmente Rovella: non scendeva in campo dal 1' dal derby dello scorso settembre

Comincia una fase diversa della stagione per Nicolò Rovella. Archiviato il lungo stop che lo ha costretto ai box per oltre tre mesi, il centrocampista biancoceleste è tornato progressivamente al centro del progetto di mister Maurizio Sarri, ritrovando spazio e ritmo dopo alcune apparizioni da subentrato.

Dal rientro, Rovella era partito titolare soltanto nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, accumulando minuti utili per rientrare pienamente nei meccanismi della squadra. La partita di questa sera contro il Cagliari rappresenta però un vero punto di svolta: il regista non scendeva in campo dal primo minuto dal derby con la Roma dello scorso 21 settembre. Un ritorno alla normalità che sa di ripartenza.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio

CAGLIARI: (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All.: Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.