Cagliari, Caprile dopo lo 0-0 con la Lazio: "Ci teniamo il punto, e avevamo pure segnato"
Elia Caprile, portiere del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Venivo da una partita brutta, sono concentrato sul lavoro in settimana. Oggi per fortuna è andata bene. Giocando contro una grande squadra certe cose riescono meglio. Avevamo pure segnato, peccato che il gol sia stato annullato. Ci portiamo il punto a casa".
