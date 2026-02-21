Cagliari, Palestra: "Pareggio importante in chiave salvezza"

Marco Palestra scelto come Mvp della partita è intervenuto a fine partita ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno del suo Cagliari contro la Lazio maturato alla Unipol Domus:

Che pareggio è stato?

"Importante come lo sono tutti quelli nella costruzione del nostro campionato in ottica salvezza. Abbiamo affrontato una squadra forte come la Lazio; è arrivato un punto importante"

Nella prima parte hai messo in difficoltà Pellegrini poi è entrato Nuno Tavares: quale la differenza tra i due:



"Sono tutti giocatori importanti e difficili da affrontare io cerco sempre di dare il massimo"