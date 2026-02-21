Cagliari, Palestra: "Pareggio importante in chiave salvezza"
TUTTO mercato WEB
Marco Palestra scelto come Mvp della partita è intervenuto a fine partita ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno del suo Cagliari contro la Lazio maturato alla Unipol Domus:
Che pareggio è stato?
"Importante come lo sono tutti quelli nella costruzione del nostro campionato in ottica salvezza. Abbiamo affrontato una squadra forte come la Lazio; è arrivato un punto importante"
Nella prima parte hai messo in difficoltà Pellegrini poi è entrato Nuno Tavares: quale la differenza tra i due:
"Sono tutti giocatori importanti e difficili da affrontare io cerco sempre di dare il massimo"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile