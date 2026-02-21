Cagliari, Caprile: "Ottimo risultato, venivamo da una brutta sconfitta con il Lecce"

Dopo il pareggio interno per 0-0 contro la Lazio maturato alla Unipol Domus per il Cagliari è intervenuto ai microfoni di Dazn il portiere Elia Caprile:

Quanto è stato difficile il finale in inferiorità numerica?

"Siamo stati bravi a soffrire e lottare tutti insieme; di fronte agli attacchi portati dalla Lazio portando a casa un risultato importante"

Che momento è quello del Cagliari?



"Venivamo da una brutta sconfitta contro il Lecce, con i salentini abbiamo disputato una brutta partita. Ce lo siamo detti in settimana, ci siamo riscattati. Dobbiamo dire che in precedenza erano arrivate tre vittorie consecutive"