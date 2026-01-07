Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens

Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di GosensTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:59Serie A
Dimitri Conti

Risultato di 2-2 tra Lazio e Fiorentina nella partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/26. Succede tutto nel secondo tempo: l'ex Cataldi stappa il match, ripreso subito da Gosens. Finale di rigore: Gudmundsson sorpassa dal dischetto per i viola, pareggia a tempo quasi scaduto Pedro sempre dagli undici metri.

LE PAGELLE DELLA LAZIO (di Marco Pieracci)

Provedel 6 - Nel primo tempo combatte la noia con qualche uscita in relax. La ripresa è meno tranquilla: non arriva sul diagonale vincente di Gosens, intuisce soltanto il penalty.

Lazzari 5,5 - Parte contratto, nel timore di concedere campo alle iniziative di Gudmundsson. Fin troppo rispettoso con l’islandese, cresce leggermente nella ripresa prima di andare ko. Dall’80’ Hysaj sv

Gila 6 - La marcatura di Piccoli non gli toglie il sonno, con l’ingresso di Kean non cambia granché. Difensore d’assalto sui piazzati, sfiora due volte il gol. Imprudente nell’episodio più discusso.

Romagnoli 6 - Pericoloso sugli sviluppi di palla inattiva, non la impatta al meglio: così De Gea gli nega la gioia della rete. Smista il traffico aereo con la solita padronanza dell’area.

Pellegrini 6 - Piede mancino affilato sui calci da fermo, direttamente dalla bandierina fa spiovere dei palloni velenosi che mandano nel panico la retroguardia viola. Tiene su Parisi.

Guendouzi 6 - Per l’ultima volta all’Olimpico, prima di imbarcarsi su un volo per la Turchia: l’addio non è di quelli strappalacrime, ma un certo effetto lo fa. Fino alla fine non si risparmia.

Cataldi 7 - Fagioli lo bracca per restringerne il raggio d’azione, senza riuscirci. Elude la pressione macinando chilometri, si inventa il vantaggio. La sblocca con una giocata d’autore.

Basic 6 - Il primo a bussare alla porta viola: conferma di avere una certa propensione all’inserimento senza palla, ma si perde sul più bello. Alza bandiera bianca dopo mezz’ora. Dal 30’ Vecino 6,5 - Meno dinamico, più portato al dialogo: raffinato il ricamo per Cataldi.

Isaksen 5 - Testa la gamba con un paio di accelerazioni, ma trova sempre tutto intasato davanti: quando invece si spalanca una prateria cincischia troppo. In ritardo nella chiusura su Gosens. Dal 72’ Pedro 7 - Sangue freddo nelle vene, non trema dagli undici metri: rigore perfetto.

Cancellieri 6 - Centravanti d’emergenza, si adatta nel ruolo quasi inedito: lega il gioco, tanti movimenti associativi come quello per mandare in porta Basic. Ma non è mai realmente pungente.

Zaccagni 6 - Dodo lo marca stretto, andando a prenderlo alto per non farlo partire in velocità. Partita di sacrificio, pochi spunti di qualità: in extremis si procura il passaggio dal dischetto.

Maurizio Sarri 6 - Lazio incerottata: quasi commovente tra infortuni, squalifiche e cessioni non ancora metabolizzate. Come se non bastasse, piove pure sul bagnato: in attesa dei rinforzi promessi dalla società, continua a perdere pezzi. Colmare le carenze di una rosa ridotta all'osso non spetta a lui.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Dimitri Conti)

De Gea 6,5 - Non manca di dare il suo contributo già a partire dal difficoltoso primo tempo. Le sue parate hanno un'incidenza sul risultato finale: avrebbero potuto portare persino a una vittoria.

Dodo 6 - Senza infamia e senza lode, nel complesso, riesce a non rendere Zaccagni un elemento di costante minaccia ai suoi danni. Riesce a spingere fino a un certo punto, ma almeno concede poco dietro.

Comuzzo 4,5 - Novanta minuti più recupero ben fatti ma con due macchie enormi all'interno: un posizionamento difettoso sul primo gol e il fallo ingenuo che spiana la strada al 2-2 della Lazio.

Pongracic 5,5 - Corre un rischio enorme a metà primo tempo, quando trattiene vistosamente Gila in area: arbitro e VAR lo graziano. Ballerino per quasi tutto il primo tempo, migliora un po' nella ripresa.

Gosens 7,5 - Il suo rientro è grande notizia per Vanoli e la Fiorentina, all'Olimpico si ha una riprova. Nel primo tempo evita un gol (e mezzo), nel secondo segna quello del pari. E ancora non è al top.
Dal 69' Ranieri 6 - Chiamato ad entrare a metà secondo tempo come terzino, fornisce un'interpretazione maggiormente difensiva del ruolo. Senza finire nel film della partita.

Mandragora 6 - Prestazione non del tutto sufficiente per quanto proposto in fase di costruzione sul campo, ha però il pregio di aver evitato un gol nel primo tempo che avrebbe potuto complicare i piani.

Fagioli 7 - Da diverse settimane a questa parte è costantemente il migliore della Fiorentina. E all'Olimpico, dopo un primo tempo così così, si conferma in gran forma con la palla al bacio per Gosens.

Ndour 5,5 - Timido nel tentare di dare il proprio apporto alla causa della squadra, rimane in numerose occasioni eccessivamente defilato rispetto al cuore delle azioni. Non porta in alto i giri.
Dal 69' Solomon 6 - Fischiato dai tifosi della Lazio quasi a ogni tocco di palla, non si deconcentra. Non trova grandi guizzi, ma è lui a innescare l'azione del rigore di Gudmundsson.

Parisi 6 - Adattato ormai in pianta stabile nel ruolo di esterno alto a destra, non è del tutto nelle sue caratteristiche ma si applica senza brontolare. E nel complesso dà un apporto sufficiente.

Piccoli 5,5 - Seconda di fila da titolare, se con la Cremonese si era mosso bene senza riuscire però a colpire nel modo giusto, all'Olimpico è semplicemente meno incisivo. Fuori dopo un'ora modesta.
Dal 60' Kean 5,5 - Dai 5 minuti più recupero contro la Cremonese alla mezz'ora abbondante di Roma. Se domenica aveva regalato un gol da tre punti, stavolta non sarà pericoloso.

Gudmundsson 6,5 - Partita dai due volti per l'islandese. Assente per fasi troppo prolungate del match, aveva comunque messo lo zampino conquistando di furbizia un rigore contestato e segnandolo. Non servirà.
Dal 92' Nicolussi Caviglia sv.

Paolo Vanoli 6 - I tre punti con la Cremonese hanno tolto la Fiorentina dall'ultimo posto in solitaria e restituito alla sua posizione maggior stabilità. A Roma ci vogliono però riprove immediate e l'approccio viola al match è negativo: il primo tempo finisce 0-0 quasi per caso, con lo svantaggio di inizio ripresa i più avrebbero preventivato un crollo ma invece la risposta dei suoi ragazzi arriva subito, come la nuova parità. Assapora il colpaccio ma si vede beffato: per quanto proposto dalla sua Fiorentina, una vittoria sarebbe stata probabilmente davvero troppo.

Articoli correlati
Fiorentina, tra poco la conferenza stampa di Nicolò Fagioli Fiorentina, tra poco la conferenza stampa di Nicolò Fagioli
Guendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: domattina partirà per la Turchia Guendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: domattina partirà per la Turchia
Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri
Altre notizie Serie A
Fiorentina, tra poco la conferenza stampa di Nicolò Fagioli Live TMWFiorentina, tra poco la conferenza stampa di Nicolò Fagioli
Guendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: domattina partirà per la Turchia TMWGuendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: domattina partirà per la Turchia
L'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa Live TMWL'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa
Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica" Live TMWUdinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica"
Parma, a breve le parole di Oristanio dopo la sconfitta con l'Inter Live TMWParma, a breve le parole di Oristanio dopo la sconfitta con l'Inter
Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce... Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce
Torino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese Live TMWTorino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese
Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens... Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tanta fatica ma ben ripagata. L'Inter ora prova a strappare la Serie A
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter allunga in vetta a +4, l'Udinese aggancia la Lazio
Immagine top news n.2 Dimarco e Thuram, messaggio al Napoli: 2-0 di un'Inter autoritaria a Parma
Immagine top news n.3 Maignan è pronto a firmare. I dettagli e cosa manca per il suo rinnovo col Milan
Immagine top news n.4 Si ferma la corsa del Napoli: Conte rimonta il Verona da 0-2 a 2-2, ma fallisce la cinquina
Immagine top news n.5 Ecco il nuovo centravanti della Lazio: Ratkov è atterrato a Fiumicino
Immagine top news n.6 L'ultima sfida di Mario Balotelli è a Dubai, nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti
Immagine top news n.7 Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica"
Immagine news Serie A n.3 Parma, a breve le parole di Oristanio dopo la sconfitta con l'Inter
Immagine news Serie A n.4 Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il giovane Chiabotto torna dal prestito al Bra. E va al Treviso in Serie D
Immagine news Serie B n.2 Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, primo allenamento per il neo acquisto Martinelli. Con lui anche Coucke
Immagine news Serie B n.4 Spezia in chiusura per Adamo: trovato l'accordo per l'acquisto dal Cesena
Immagine news Serie B n.5 Venezia, accordo con il Napoli per il prestito di Ambrosino. Sarà rinnovato in caso di Serie A
Immagine news Serie B n.6 Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Foresti: "Scorsa stagione buttata via. Panico? Se ci fosse l'opportunità..."
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Rizzo: "C'era chi lavorava contro l'interesse del club. Priorità al risanamento"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, doppio innesto in attacco: arrivano i giovani Vapore e Di Mitri
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, ampia distanza con l'Avellino per Lescano: balla circa mezzo milione
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Guida a un passo dall'addio. L'attaccante pronto a firmare con la Reggina
Immagine news Serie C n.6 Butic torna in Italia: "Convinto dal progetto della Casertana. Ho forti motivazioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.6 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)