Lazio-Genoa 3-2, le pagelle: Cataldi regala il sorriso a Sarri, Malinovskyi ispirato

Risultato finale: Lazio-Genoa 3-2

LAZIO

Provedel 6 - Prova a metterci una pezza sui due gol subiti ma sul rigore non trova la forza per deviare, mentre dopo aver evitato con un miracolo la doppietta di Malinovskyi non può nulla sul tiro di Vitinha.

Marusic 5,5 - Dopo una buona prima frazione, la pressione del Genoa lo mette in forte difficoltà e respira a fatica.

Gila 6 - Generoso e propositivo nonostante la difficoltà del momento, è il migliore del suo reparto: servirà però qualcosa sul mercato.

Provstgaard 5 - Scelto in luogo di Romagnoli, riprende la titolarità dopo diversi mesi e cede, in attenzione, in occasione del pareggio di Vitinha.

Pellegrini 5,5 - Dal suo lato si vedono le (poche) manovre create dai biancocelesti nel primo tempo. Nervoso, lascia il campo nella ripresa. Dall'81' Tavares sv -

Basic 5,5 - Non sono troppi gli spunti del centrocampista, spesso ingabbiato dagli avversari: si vede solo con una conclusione dalla distanza e qualche spunto non troppo decisivo.

Cataldi 7 - Tiene botta a centrocampo ma nel primo tempo mostra una strana imprecisione nei passaggi in profondità. Nell'ultimo minuto di gioco, regala la gioia dei tre punti ai suoi con un rigore perfetto.

Taylor 6,5 - Prova a dialogare al meglio con i suoi compagni, ma in alcune situazioni non riesce ad incidere. Ci prova, con successo, nella ripresa con un colpo da biliardo. Dall'81' Dele-Bashiru sv

Isaksen 6,5 - Si vede poco nel primo tempo ma il suo impatto nella ripresa cambia gli equilibri. Suo l'assist per il gol di Taylor. Dall'89' Noslin sv

Maldini 5,5 - Schierato immediatamente dal 1', prova a dare freschezza ad un reparto in difficoltà. Prova non indimenticabile. Dal 73' Ratkov 5,5 - Entra con cattiveria in campo, ma non viene servito al meglio dai compagni.

Pedro 6,5 - Dopo un primo tempo complicato, sblocca il match dal dischetto e prova ad indirizzare il match. Dal 73' Cancellieri 5,5 - Impatta non al meglio una sfida che potrebbe esaltare le sue caratteristiche da velocista.

Maurizio Sarri 6,5 - Fa quel che può con il materiale a disposizione e, dopo aver rischiato di gettare il doppio vantaggio maturato, sfrutta un calcio di rigore al 100' per ritrovare il feeling con la vittoria.

GENOA

Bijlow 6 - Dopo un primo tempo relativamente tranquillo, nella ripresa viene messo sotto pressione. Non ha colpe sui gol subiti.

Marcandalli 6 - Tra i migliori nell'undici titolare dei rossoblù. Il difensore sembra sempre più pronto in entrambe le fasi e la crescita è sotto gli occhi di tutti.

Ostigard 5,5 - Rischia il giallo in più di un'occasione nel primo tempo. Pecca di attenzione nella ripresa ed è protagonista, suo malgrado, del tocco con la mano in area.

Vasquez 6 - Prova di sostanza, come al solito, per il difensore, abile a chiudere i varchi nelle retrovie.

Norton-Cuffy 6 - Meno dinamico rispetto a quanto ha abituato gli addetti ai lavori, l'esterno forse si fa distrarre dalle voci del mercato.

Malinovskyi 7 - Riapre la gara dal dischetto con una freddezza da grande giocatore ed è il leader del centrocampo di De Rossi. Dall'88' Masini sv

Frendrup 6,5 - Corre, recupera palloni e mantiene lucidità fino al termine della sfida. L'idea che possa essere al centro del mercato estivo si fa sempre più pronosticabile.

Ellertsson 6 - Si sacrifica come può in fase di copertura per non regalare metri agli avversari.

Martin 5 - Protagonista dell'episodio più controverso della gara: il suo fallo di mano concede la possibilità a Pedro di sbloccare l'incontro. Poi si perde sul rilancio di Provedel: De Rossi lo richiama in panchina. Dal 69' Messias 6 - Entra bene in campo e prova a sfruttare la sua freschezza per far salire i suoi.

Colombo 6 - Ha un buon approccio al match e conferma il suo periodo di forma. Non trova il gol ma la sua prova è comunque buona. Dall'80' Ekuban sv

Vitinha 7 - Sembra il leader silenzioso della sua formazione: detta spesso i tempi di inserimento in avanti, nonostante i pochi palloni giocabili. Sua la firma sul gol che rimette tutto in equilibrio. Dall'80' Cornet sv

Daniele De Rossi 5,5 - Nuovamente in massima difficoltà con il doppio svantaggio, trova ancora una clamorosa rimonta poi cancellata dal rigore di Cataldi. Primo tempo impeccabile, secondo rivedibile, così come la scelta di rinunciare alla coppia Colombo-Vitinha.