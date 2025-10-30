Lazio, Gila ha ritrovato numeri top con Sarri. Ma il futuro è ancora un rebus

È uno dei volti più sorprendenti di questa prima parte di stagione biancoceleste: Mario Gila sta vivendo un momento di forma straordinario. Dopo la prestazione da leader contro l’Atalanta, che gli è valsa il premio di MVP, il difensore spagnolo si è confermato anche contro la Juventus, dimostrando solidità, concentrazione e una personalità in costante crescita. E ci proverà pure stasera contro il Pisa.

I numeri fotografano alla perfezione il suo impatto in quest'annata: come evidenziato dal Corriere dello Sport, Gila ha già collezionato 43 recuperi palla, più di qualsiasi altro difensore in Serie A. Inoltre ha vinto 12 contrasti, un dato che lo colloca ai vertici del campionato, secondo solo a Solet, fermo a quota 13. Un rendimento che non solo testimonia la sua crescita sotto la guida di Maurizio Sarri, ma lo consacra come uno dei centrali più affidabili del momento.

Nonostante l’evidente salto di qualità, il tema del rinnovo resta aperto. Il contratto dello spagnolo non è ancora stato prolungato e la sua permanenza alla Lazio, al momento, non è scontata. Diverse società europee hanno iniziato a seguirlo con attenzione, attratte dalla maturità e dalla continuità che Gila sta dimostrando.