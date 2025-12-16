Lazio ieri sera a cena: parlano Sarri, Noslin, Pellegrini, Marusic e Guendouzi

Ieri sera la Lazio si è ritrovata per la cena di squadra in occasione delle feste natalizie e dall'evento arriva qualche dichiarazione sparsa, raccolta nelle colonne de Il Messaggero distribuito stamani nelle edicole fisiche e quelle online.

Ha parlato per esempio Maurizio Sarri: "Anche se tutto continua a remarci contro, dobbiamo avere il coraggio visto sabato", le parole dell'allenatore, che ha fatto riferimento al successo ottenuto a Parma con addirittura due uomini in meno. Per merito del gol di Tijjani Noslin, che ha detto a sua volta: "Ho lavorato duramente in palestra e i risultati si vedono. Sono felice per il gol e lo dedico a me stesso perché ci ho creduto". E poi ha parlato anche Luca Pellegrini: "Al Tardini c’era l’energia giusta, in campo c’era la sensazione di portarla a casa anche in 10. In 9 c’è stato un attimo di sbandamento ma neanche troppo. Dopo la grande emozione di otto giorni fa di essere diventato papà, devo dire che le ultime due domeniche le ho vissute al massimo".

E poi Adam Marusic, che dedica un pensiero speciale ai tifosi della Lazio: "Li ringraziamo, sono speciali. Sono sempre al nostro fianco, anche in trasferta, ci aiutano a vincere partite come l'ultima". E poi aggiunge: "Con Sarri ci siamo detti dall'inizio che dovevamo uscire ancora più forti dal blocco del mercato estivo. E dopo mesi di lavoro si vede di che pasta è la Lazio". Ultimo ma non ultimo, il centrocampista Matteo Guendouzi che esalta lo spirito del gruppo: "Siamo diventati un gruppo vero, combattiamo tutti insieme per la maglia che indossiamo".