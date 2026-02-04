Yildiz e la Juve ancora insieme: il turco pronto a firmare fino al 2031

La Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro l’Atalanta e in campo c’erano anche i due nuovi acquisti Holm e Boga. Anche oggi i bianconeri saranno in campo per la seduta della vigilia e Luciano Spalletti dovrà fare alcune valutazioni relative anche alle possibili scelte di formazione. La Juventus dovrà fare i conti con il piccolo acciacco fisico che ha colpito Kenan Yildiz. Il turco, ieri, ha svolto una seduta personalizzata senza scendere in campo. Yildiz, domani, non ci sarà e Spalletti sarà costretto a cambiare qualcosa. La buona notizia per la Juventus, invece, è arrivata da Dusan Vlahovic. Il serbo, ieri, è tornato a lavorare alla Continassa. Il giocatore aveva svolto la prima parte della fase riabilitativa lontano dal JTC. Adesso è entrato nella seconda fase di lavoro, che è quella che lo porterà al rientro in campo. Vlahovic, comunque, tornerà a disposizione di Spalletti solo tra un mesetto e mezzo.

Due soluzioni in più per Spalletti.

Oggi Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Il tecnico di Certaldo, quindi, non rilascerà dichiarazioni e si dovrà attendere per avere un suo parere sui due nuovi arrivati, ovvero Holm e Boga. Lo svedese avrà il compito di alternarsi con Kalulu, che fino ad ora ha sempre giocato. Di certo è difficile che Holm sia già titolare contro l’Atalanta. La sua presenza in rosa potrebbe consentire a Spalletti anche di schierare Kalulu al centro della difesa. Holm, all’occorrenza, potrà giocare anche come terzino sinistro. Dunque è un giocatore duttile che può garantire alla Juventus più soluzioni. Boga, invece, è reduce da un periodo di inattività per alcuni problemi ambientali vissuti a Nizza. L’ivoriano, però, dovrà trovare in fretta la forma fisica vista l’assenza di Yildiz, che non dovrebbe esserci né contro l’Atalanta né contro la Lazio. La sensazione, comunque, è che Boga non giocherà dal primo minuto in Coppa Italia.

Sempre più vicino il rinnovo di Yildiz.

La Juventus sta lavorando con decisione per definire il futuro di Kenan Yildiz, ritenuto uno dei pilastri del progetto sportivo. I contatti tra le parti sono continui e l’intesa appare ormai molto vicina. L’obiettivo del club è quello di garantire stabilità al talento turco con un accordo di lunga durata. La nuova intesa prevederebbe un’estensione significativa rispetto agli attuali termini contrattuali. La scadenza verrebbe infatti spostata in avanti di due stagioni. Oltre alla durata, è previsto anche un importante riconoscimento economico. L’ingaggio di Yildiz sarebbe adeguato ai parametri dei giocatori di maggiore peso all’interno della rosa. Un chiaro segnale della centralità del calciatore nel progetto bianconero. La dirigenza vuole chiudere l’operazione in tempi rapidi. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità.Yildiz ha mostrato fin da subito grande sintonia con l’ambiente juventino. Le sue prestazioni lo hanno reso un punto fermo della squadra. Il club vede in lui un riferimento tecnico e d’immagine. Il prolungamento rafforzerebbe ulteriormente il legame tra le parti. Un passo importante per costruire il futuro della Juventus attorno ai suoi giovani migliori.