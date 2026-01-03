Lazio, inserimento concreto per Raspadori: decisiva la volontà del giocatore

Non è una semplice opera di disturbo, la Lazio nelle ultime 48 ore si è concretamente inserita nella trattativa tra Roma e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. Un corteggiamento diretto verso il calciatore fatto tramite il suo entourage, sottolineando la centralità nel progetto che avrebbe l'ex Napoli sotto la guida di Sarri. L'Atletico ha aperto alla cessione dell'azzurro, ha trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto per poco più di 20 milioni con la Roma. Condizioni che anche la Lazio può soddisfare, specialmente dopo la partenza di Castellanos direzione West Ham. Ieri pomeriggio il Taty è partito da Fiumicino con destinazione Londra, oggi svolgerà la prima parte delle visite mediche così da essere a disposizione per l'importantissima sfida salvezza di martedì contro il Nottingham Forest. Con i 30 milioni incassati dall'argentino la Lazio proverà a finanziare il mercato, ma senza investire tutto subito e per questo l'operazione Raspadori sarebbe perfetta.

Lazio, il piano per soddisfare Sarri e rientrare nei parametri del Costo del Lavoro Allargato

La società biancoceleste da una parte vuole accontentare Maurizio Sarri, dall'altra spera di rientrare nel nuovo parametro di 0.7 del Costo del Lavoro Allargato. Per farlo deve fare plusvalenze (oltre 30 milioni, circa 20 già ottenuti con Castellanos) e non aumentare i costi, facendo dunque operazioni in prestito (anche con obbligo di riscatto) o a parametro zero. Per questo l'affare Raspadori sarebbe perfetto, permetterebbe alla Lazio di regalare a Sarri l'attaccante che ha chiesto e di farlo alle condizioni dei biancocelesti. Condizioni che la Lazio vorrebbe strappare anche all'Atalanta per Lazar Samardzic, mentre è più difficile convincere il Milan sul fronte Loftus-Cheek. In difesa si aspetta la risposta del Villarreal per Pedraza, con cui è stato già trovato l'accordo per giugno. Se gli spagnoli apriranno alla cessione a gennaio a fronte di un piccolo indennizzo, allora si darà il via libera a Tavares che aspetta proposte dalla Spagna e tiene in sospeso l'offerta araba dell'Al-Ittihad.