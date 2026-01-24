Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Dia torna titolare dopo la Coppa d'Africa: "Voglio ripagare subito la fiducia di Sarri"

Lazio, Dia torna titolare dopo la Coppa d'Africa: "Voglio ripagare subito la fiducia di Sarri"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:15Serie A
Pierpaolo Matrone

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, torna titolare nel match contro il Lecce in programma tra qualche minuto, nella posizione di centravanti. Prima del match l'ex Salernitana, di ritorno dalla Coppa d'Africa, è intervenuto al microfono di Lazio Style Channel: "La Coppa d’Africa è stata lunga e faticosa e ora sono tornato per aiutare la squadra già da questa sera. Il mister mi ha dato subito fiducia e io voglio ripagarlo".

"Ho seguito tutte le gare della Lazio - prosegue Dia - eccetto la sconfitta contro il Como, la squadra è concentrata per fare bene questa sera. Io sono pronto a dare tutto. Ho visto anche Taylor e Ratkov, sono ancora in una fase di adattamento, ma ho visto molta qualità", le sue parole riportate da LaLazioSiamoNoi.it.

Sul trionfo in Coppa d'Africa il senegalese Dia si esprime così: "Alla fine abbiamo vinto, è stata una finale bellissima con due squadre al top della forma”.

