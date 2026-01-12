Lazio, la corsa a Toth si complica: sorpasso del Bournemouth, che ha tasche profonde

Il Bournemouth ha sorpassato la Lazio nella trattativa che porta a Alex Toth del Ferencvaros: il classe 2005 era stato individuato come possibile nuovo arrivo per il centrocampo, anche dopo l’arrivo di Kenneth Taylor, subito titolare contro il Verona. Su di lui c’è però anche il club inglese, che proprio nelle ultime ore ha effettuato il sorpasso ai danni dei biancocelesti.

Per le Cherries manca comunque ancora l’accordo con il club ungherese, che vorrebbe tenerlo fino a giugno: gli inglesi però hanno grandi disponibilità e potrebbero sfruttarle per convincere il Ferencvaros, avendo da poco ceduto Semenyo al Manchester City. La Lazio può così tornare su Giovanni Fabbian del Bologna, ma resta comunque vigile su quello che offre il mercato, fa sapere Sky Sport.