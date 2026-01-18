Lazio, le richieste di Sarri per raggiungere l'Europa: il tecnico si aspetta un centrocampista

Clima non proprio disteso in casa Lazio. Già nei giorni scorsi il presidente della Lazio Claudio Lotito, a margine della conferenza stampa di Taylor e Ratkov, aveva tuonato in maniera decisa: "La squadra la fa la società, l'allenatore dà indicazioni tecniche e sulla base di quelle indicazioni scegliamo i giocatori. A casa mia comando io, chiaro? Non comanda nessuno, gli altri sono dipendenti e sono io quello che decide. Altrimenti non siamo una società, a me delle considerazioni e delle battute di Sarri non interessa".

Partenza non positiva in campionato

A queste parole ha fatto seguito un incontro a Formello proprio fra il numero uno e il tecnico a cui ha preso parte anche il direttore sportivo Fabiani. Un vertice che voleva essere distensivo per ripartire insieme e tentare la risalita in classifica dopo una partenza in campionato difficile, complice anche il mercato bloccato in estate.

Un centrocampista per raggiungere l'Europa

Il tecnico biancoceleste ha avanzato le sue richieste in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il mister si aspetta un altro centrocampista. Con quell’innesto il club della capitale vorrebbe tentare di ripartire in questa seconda parte di stagione e raggiungere la qualificazione alle prossime competizioni europee.