TMW
Vis Pesaro, trittico di pretendenti per Bove: il club punta all'addio a titolo definitivo
TUTTO mercato WEB
Si muove il mercato attorno al nome di Davide Bove, centrale difensivo classe 1998 in forza alla Vis Pesaro.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore beneventano, reduce da una prima parte di stagione con 17 presenze fra campionato e Coppa Italia, sarebbe finito nel mirino di tre club di Serie C: Novara e Pro Vercelli per quanto riguarda il Girone A e Perugia per il Girone B.
Da parte del club marchigiani c'è apertura all'addio ma solo a titolo definitivo visto che il giocatore ha un accordo in essere fino al giugno 2028.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile