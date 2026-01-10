Como-Bologna, Cambiaghi in gol ma poi viene espulso: la ricostruzione dal Sinigaglia

L'arbitro Abisso, su richiamo del VAR, si è recato al monitor per rivedere un'azione a palla lontana: Cambiaghi ad allargare il gomito e prendere in piena faccia Van der Brempt. Situazione che è sfuggita in un primo momento al direttore di gara per poi rimediare, su spiegazione pubblica al Sinigaglia:

"A seguito di revisione il numero 77 del Como va addosso al numero 28 del Bologna. Ammonizione per il numero 77 del Como e rosso per condotta violenta a Cambiaghi". Dunque, al minuto 60, è rosso diretto per l'esterno d'attacco del Bologna: Cambiaghi lascia il campo e si dirige dunque nei tunnel dell'impianto per raggiungere gli spogliatoi.