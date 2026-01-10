Modena, Sottil: "Padova con identità chiara. Gomez? Lui fa un altro sport"

Alla vigilia della trasferta di Padova, Andrea Sottil, tecnico del Modena, ha analizzato i temi del match in conferenza stampa: “Il Padova una squadra che sta facendo benissimo, con un allenatore molto preparato e identità. Ha dentro un campione come Gomez, che fa un altro sport e lo ha dimostrato nella sua carriera, dovremo essere bravi a limitarlo col nostro collettivo”.

“Dobbiamo tornare ad essere freschi mentalmente e a giocare le nostre partite. Rimaniamo ambiziosi, vogliamo essere protagonisti di questo campionato. Domani archiviamo definitivamente il girone d’andata: il girone di ritorno è un torneo a parte, vogliamo affrontare tutti gli avversari a testa alta e poi vedremo dove saremo arrivati”