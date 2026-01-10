Lecce, ennesimo colpo dall'Estrela Amadora: in chiusura l'arrivo di Ngom

Lecce attivissimo sul mercato, in questi giorni di gennaio. La società salentina, guidata dal direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino e dal ds Stefano Trinchera, nelle scorse ore ha definito gli arrivi di Sadik Fofana dal Grazer e di Omri Gandelman dal Gent.

Adesso, mentre la squadra prepara il match di domani contro il Parma alle 12.30, la dirigenza ha messo a segno un altro colpo, secondo Sky Sport: nello specifico si tratta di Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 proveniente dall'Estrela Amadora. Un'asse che si conferma prolifico quindi quello fra la società salentina e quella portoghese da cui sono già stati acquistati nel recente passato Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga.