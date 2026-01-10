TMW
Juventus Next Gen, sirene dalla serie B per Augusto Owusu
Sirene di mercato per Augusto Owusu, centrocampista classe 2005 della Juventus Next Gen. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il prodotto del vivaio bianconero sarebbe finito nel mirino di due club di Serie B.
Si tratta di Mantova e Reggiana che vorrebbero prelevarlo nel corso di questa sessione di mercato. La Vecchia Signora, però, vorrebbe tenerle il giocatore a disposizione di Massimo Brambilla anche per la seconda parte di stagione.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
