Cambiaghi dribbla Diego Carlos e fulmina Butez: è 1-0 del Bologna a Como

Al rientro positivo del Como in campo per la ripresa, è il Bologna a passare avanti per primo al Sinigaglia. Brutta palla persa da Vojvoda e Cambiaghi ad avanzare su una prateria divorata, dribbling secco su Diego Carlos: colpo decisivo a punire Butez, è 1-0 per i rossoblù al minuto 49 firmato dall'italiano in maglia numero 28.

