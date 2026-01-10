Cambiaghi dribbla Diego Carlos e fulmina Butez: è 1-0 del Bologna a Como
TUTTO mercato WEB
Al rientro positivo del Como in campo per la ripresa, è il Bologna a passare avanti per primo al Sinigaglia. Brutta palla persa da Vojvoda e Cambiaghi ad avanzare su una prateria divorata, dribbling secco su Diego Carlos: colpo decisivo a punire Butez, è 1-0 per i rossoblù al minuto 49 firmato dall'italiano in maglia numero 28.
Altre notizie Serie A
Live TMWBologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve fare di più"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Finalmente Baturina. Il croato fa capire perché il Como ha investito 25 milioni per il suo cartellino
Serie B
Serie C
Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Pronostici
Calcio femminile