Serie B, 19ª giornata: i parziali dei match delle 15. Avanti Avellino e Venezia
TUTTO mercato WEB
Si sono appena conclusi i primi tempi dei sei match della 19ª giornata di Serie B iniziati alle ore 15. Da segnalare il vantaggio dell'Avellino sulla Samp e del Venezia in casa della Reggiana. Tre anche le sfide ferme sullo 0-0. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 19ª GIORNATA
In corso
Avellino-Sampdoria 1-0
32' Palumbo
Carrarese-Bari 0-0
Frosinone-Catanzaro 0-0
Reggiana-Venezia 1-2
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R)
Sudtirol-Spezia 1-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su)
Virtus Entella-Monza 0-0
Sabato 10 Gennaio 2026
Ore 17.15 - Juve Stabia-Pescara
Ore 19.30 - Cesena-Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile