Juve Stabia-Pescara, le formazioni ufficiali: Gorgone sceglie Olzer in avanti
Arrivano le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Pescara, match delle ore 17:15 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa che rispetto al match contro il Sudtiro di fine dicembre cambiano un solo elemento: spazio a Mosti in mediana al posto di Pierobon.
Delfino in campo con una novità per reparto rispetto all'ultimo match del 2025 a La Spezia: Corbo al posto di Gravillon in difesa, Caligara anziché Olzer nella mediana e quest'ultimo a supporto Di Nardo in avanti.
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Abate
Pescara (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Corazza, Caligara, Valzania, Dagasso, Letizia; Di Nardo, Olzer. Allenatore: Gorgone.