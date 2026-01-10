Serie C, 21ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti il Vicenza. Trapani sotto
Sono appena terminati i primi tempi dei sei match iniziati alle 14:30 e validi per la 21ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare i vantaggi esterni di Pro Vercelli e Renate, uniti a quelli interni di Vicenza e Latina. In parità Brescia-Trento. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Albinoleffe-Pro Vercelli 0-1
32' Comi
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 1-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T)
Sabato 10 gennaio
Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Patria-Inter U23
Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Alcione Milano-Cittadella
Ore 14.30 - Novara-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 - Virtus Verona-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Lecco-Triestina
GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
In corso
Torres-Campobasso 1-1
15' Mastinu (T), 44' Martina (C)
Sabato 10 gennaio
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Livorno-Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Carpi-Pianese
Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera
Ore 17.30 - Perugia-Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio
Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio
Riposa: Vis Pesaro
GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
In corso
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)
Sabato 10 gennaio
Ore 17.30 - Crotone-Team Altamura
Ore 17.30 - Sorrento-Foggia
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Casarano-Atalanta U23
Ore 14.30 - Catania-Cavese
Ore 14.30 - Monopoli-Siracusa
Ore 17.30 - Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano-Picerno
Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza