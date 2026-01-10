Serie C, 21ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti il Vicenza. Trapani sotto

Sono appena terminati i primi tempi dei sei match iniziati alle 14:30 e validi per la 21ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare i vantaggi esterni di Pro Vercelli e Renate, uniti a quelli interni di Vicenza e Latina. In parità Brescia-Trento. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE A

In corso

Albinoleffe-Pro Vercelli 0-1

32' Comi

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 1-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T)

Sabato 10 gennaio

Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane

Ore 17.30 - Pro Patria-Inter U23

Domenica 11 gennaio

Ore 14.30 - Alcione Milano-Cittadella

Ore 14.30 - Novara-Dolomiti Bellunesi

Ore 14.30 - Virtus Verona-Arzignano Valchiampo

Ore 17.30 - Lecco-Triestina

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

In corso

Torres-Campobasso 1-1

15' Mastinu (T), 44' Martina (C)

Sabato 10 gennaio

Ore 17.30 - Ravenna-Forlì

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30 - Livorno-Juventus Next Gen

Ore 14.30 - Carpi-Pianese

Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera

Ore 17.30 - Perugia-Bra

Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio

Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

GIRONE C

Audace Cerignola-Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

In corso

Latina-Trapani 2-1

21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Sabato 10 gennaio

Ore 17.30 - Crotone-Team Altamura

Ore 17.30 - Sorrento-Foggia

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30 - Casarano-Atalanta U23

Ore 14.30 - Catania-Cavese

Ore 14.30 - Monopoli-Siracusa

Ore 17.30 - Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30 - Giugliano-Picerno

Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza