Lazio, Lotito: "Immobile ha scelto di andare via. Con Sarri stiamo esprimendo un buon gioco"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro il Bologna, valevole per la 14ª giornata di Serie A. Il numero uno biancoceleste commenta il ritorno all'Olimpico di Ciro Immobile, il lavoro di Maurizio Sarri e le strategie di mercato per gennaio.

Presidente, questa è una partita importante per la Lazio. Ci sarà anche un momento di omaggio per Ciro Immobile. Che cosa è stato per lei da presidente?

"Ciro Immobile... l'ho acquisito io, ho puntato io su di lui, l'ho trattato come uno di famiglia. Ha dimostrato di essere un grande giocatore e poi ha fatto una scelta di non proseguire nel percorso della società. È una scelta che ha fatto lui autonomamente, nessuno ha chiesto di non proseguire. Tutto ciò che hai detto ha fine, c'è un inizio e una fine. Purtroppo poi c'è il tempo che determina i cambiamenti perché pensate, io sono 21 anni che faccio il presidente e quindi passano gli anni per tutti, non solo per i presidenti."

Presidente, voglio andare sul presente della Lazio. È soddisfatto da questo andamento da parte del suo allenatore? Perché nei momenti secondo me difficili che ha avuto Sarri quest'anno, tra infortuni e tante assenze, secondo me ha tirato fuori il vero carattere, il vero valore dell'allenatore.

"Penso che la squadra sta esprimendo un buon gioco e ha avuto tanti apprezzamenti da tante persone che ritengono che la squadra esprima un bel gioco. Sta esprimendo in questo momento un grande spirito di gruppo, una grande compattezza, una grande determinazione. Spero che questa determinazione, questa compattezza rimanga fino alla fine perché questo consentirà a tutti, chiaramente ai giocatori, di poter esprimere le loro potenzialità. Cosa che fino adesso non è potuta accadere perché abbiamo avuto otto infortuni, otto giocatori che non erano presenti. Adesso che stanno rientrando tutti, sicuramente la squadra avrà modo di dimostrare tutto il proprio valore e con la regia del sapiente allenatore Sarri potrà mettere in condizione tutti di esprimere il loro potenziale."

Presidente, avete già individuato quali possono essere i profili per rinforzare la squadra a gennaio? Nell'ultima settimana sono venuti a seguire la Lazio Luis Alberto e Milinkovic-Savic. C'è aria di ritorno? È impossibile?

"Guardate, è un impegno che ho preso io: sicuramente la squadra non sarà indebolita, su questo non c'è ombra di dubbio. C'è un confronto sereno, costruttivo tra tutte le componenti della società, a partire dal sottoscritto con l'allenatore, il direttore eccetera. Tutto quello che necessiterà per non indebolire la squadra verrà messo in atto. Dobbiamo anche valorizzare il patrimonio che abbiamo. Alcuni giocatori che facevano parte dell'organico e che per tanto tempo non sono stati presi in considerazione, oggi presi in considerazione hanno dimostrato tutto il loro valore. Questo significa che la squadra ha delle potenzialità e che chiaramente dobbiamo fare del tutto per far sì che si raggiunga sempre il meglio e si metta in condizione questa squadra di esprimere al 100% le proprie potenzialità e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati."