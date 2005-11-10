Lazio, Lotito al pm: "Non vendo neanche agli emiri, do fastidio perché sono libero"
Daniele Najjar
Emergono ulteriori dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, fatte al pm Lorenzo Del Giudice nell'ambito dell'inchiesta su presunte pressioni a suo carico per convincerlo a cedere il club biancoceleste. Come riporta La Repubblica, il 30 giugno 2026 Lotito avrebbe detto al pm: "C’è un pezzo di politica (…) ma c’è gente che c’ha interessi economici e c’è qualcuno che vuole costringermi a vendere a un prezzo vile. Ancora non si è palesato l’individuo interessato. Lo mantengono nascosto. La Lazio è inscalabile. Chiamassero l’emiro, ma io poi dirò non mi interessa, non la vendo".
Le parole di Lotito al pm
Fra le sue parole, emerge una riflessione legata alla politica: "A Roma essere presidente di un club di calcio, lo dico da senatore, ha una valenza importante perché ha un’interlocuzione con le istituzioni, a tutti i livelli", ha aggiunto Lotito. Che poi ha confidato che Berlusconi gli avrebbe detto "tu mi devi andare a dare una mano perché sei una persona diversa". Poi l’elezione: "Catapultato in Molise, quindi non sapevo neanche che esistesse il Molise, vi dico la verità. Do fastidio perché sono una persona un po’ libera", ha detto ancora al pm.