Il Napoli torna a vincere, ma ADL aveva pensato al ritiro. Allegri lo ha tranquillizzato

Sul Napoli gravava la minaccia di un ritiro. Era questa l’idea di Aurelio De Laurentiis, che nei giorni più difficili della squadra, dopo la batosta di Villarreal e il ko di Venezia, pensava a una soluzione drastica per scuotere l’ambiente. Una minaccia di cui erano stati informati anche il capitano Di Lorenzo e il resto del gruppo, a testimonianza di un clima che si era fatto molto pesante e di un presidente pronto a intervenire in prima persona. Sono ore che raccontano la tensione intorno agli azzurri, a zero punti in Champions League dopo due giornate.

Decisivo l'intervento di Allegri

A far cambiare idea al presidente è stato Massimiliano Allegri, che, secondo quanto riferisce Il Mattino, “ha spiegato che aveva tutto sotto controllo, che era una situazione da cui era certo che sarebbe uscito fuori”. Un messaggio di sicurezza che ha convinto De Laurentiis a fidarsi del suo allenatore, a mantenere la calma e ad attendere la sfida con il Bodo/Glimt in Champions League. La scommessa è stata ripagata dal 4-3 che ha riportato fiducia e tre punti preziosi in classifica europea. Il ritiro punitivo resta così un’ipotesi accantonata, mentre la squadra si prepara a dare continuità al successo nel big match con la Roma di sabato al Maradona.