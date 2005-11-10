Fiorentina, finalmente Oulai e Gonçalves. Ma saranno titolari? Come può cambiare Vanoli

La Fiorentina riparte dalla qualità dei suoi talenti. Il successo per 3-2 sul campo del Sassuolo ha mostrato una squadra capace di ritrovare coraggio e iniziativa offensiva, ma soprattutto ha evidenziato l'importanza di due giocatori finora poco utilizzati da Paolo Vanoli: Christ Oulai e Pedro Goncalves. Entrambi sono stati determinanti nell'azione del gol decisivo di Mastantuono. L'ivoriano ha avviato la ripartenza con un dribbling che ha superato la pressione avversaria, mentre il portoghese, al primo pallone toccato, ha servito l'assist per il sinistro vincente dell'argentino.

Oulai decisivo dalla panchina: può giocare insieme a Fagioli?

Arrivato in estate dal Trabzonspor, Oulai ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Vanoli, che continua a chiedergli maggiore applicazione: "Non è importante Oulai ma è importante la Fiorentina. È entrato bene la settimana scorsa, è entrato benissimo con il Sassuolo, c'è concorrenza sana e questo è un bene. Gli manca il lavoro e il mettersi a disposizione". Le ultime prestazioni, però, alimentano una riflessione tattica: anziché alternarlo a Fagioli in cabina di regia, il tecnico potrebbe valutare la loro coesistenza, avanzando l'ex Juventus in una posizione più offensiva.

Goncalves, un gol e un assist in 161 minuti: il dilemma di Vanoli

Anche Pedro Goncalves reclama maggiore spazio. Il portoghese, arrivato dallo Sporting Lisbona nell'ultimo giorno di mercato, ha collezionato un gol e un assist in appena 161 minuti. Vanoli ne apprezza soprattutto l'atteggiamento: "Pedro è entrato cinque minuti nell'ultima partita e il giorno dopo si è presentato all'allenamento andando ancora più forte. È un esempio". Per valorizzarlo dal primo minuto potrebbe servire il passaggio al 4-2-3-1, con Goncalves sulla trequarti alle spalle di Pellegrino. Per ora resta un'arma preziosa a gara in corso, ma le ultime prestazioni suggeriscono che il suo minutaggio possa aumentare. A scriverlo è La Repubblica.