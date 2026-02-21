Lazio, a Cagliari per nuove soluzioni. Il Messaggero: "Sarri fa le prove per la Coppa"

La trasferta di Cagliari diventa un banco di prova in chiave europea per la Lazio. Il Messaggero dedica il taglio alto alla squadra biancoceleste, impegnata in Sardegna con l’obiettivo di trovare continuità e preparare al meglio il prossimo impegno di Coppa.

Sarri valuta rotazioni e soluzioni alternative, con Rovella indicato come possibile titolare in mezzo al campo. L’idea è gestire energie e uomini senza perdere equilibrio, in una fase della stagione in cui il calendario impone scelte mirate. Il quotidiano sottolinea come il tecnico stia facendo le “prove per la Coppa”, cercando risposte anche da chi ha avuto meno spazio.

La gara contro il Cagliari assume così un doppio significato: punti pesanti in campionato e indicazioni utili in vista dell’impegno europeo. La Lazio è chiamata a dare segnali concreti, tra turnover e necessità di risultato.